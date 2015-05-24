'İran-Irak sınırında silahlı Kürt grupları çatıştı' iddiası

İran ile Irak arasındaki sınır bölgesinde PKK ve KDP güçleri arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor. Bölgede üs kurmak isteyen İran KDP'si güçlerine PKK'nin izin vermediği belirtilirken, KDP kaynakları bölgede çatışma çıktığını ve 2 peşmergenin hayatını kaybettiğini öne sürüyor.

İran-Irak sınırındaki Keleşin bölgesinde üs kurmak isteyen İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı peşmergeler ile PKK arasındaki gerginlik sürüyor. Gerginliğin, silahlı PKK güçlerinin bölgede üs kurmak isteyen İ-KDP güçlerini ablukaya alarak ‘faaliyet göstermelerine izin vermeyeceklerini’ bildirmesi üzerine çıktığı öne sürülüyor. Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne (IKDP) yakınlığıyla bilinen haber sitesi Rudaw, bölgede çatışma çıktığını ve 2 peşmergenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

IKDP politbüro üyesi Rustem Cehangiri, PKK'yı uyardıklarını ifade ederken, "Kardeş kanı" dökmek istemediklerini bildirirken, KCK Dış İlişkiler Sözcüsü Demhat Egid, peşmergelerin kaçakçıların geçiş yaptığı bölgeye konumlanmak istediği için sorun çıktığını söyledi.

İran'da Kürtlerin yoğun yaşadığı Mahabad kentinde bir süre önce bir otelde İran gizli servis ajanlarının tecavüz etmek istediği 25 yaşındaki Ferinaz Hosravani'nin 4'üncü kattan atlayıp intihar etmesi üzerine Kürtler, İran'da ilk kez aynı anda birçok kentte alanlara inerek güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişti. İran'daki olaylar bir hafta sürdükten sonra durulurken, 1979 yılında İran rejimine karşı savaş başlatan ve Irak Kürdistan Federe Bölgesi'nin kurulması üzerine 1996 yılında savaşı durduran İran Kürdistan Demokrat Partisi (İ-KDP) İran'daki faaliyetlerine tekrar ağırlık vermeye başladı. Savaşı durdurmasına rağmen İran Kürt bölgesindeki örgütlenme çalışmalarını sürdüren İ-KDP ile İran sınırı üzerinde yoğunluklu olarak kampları bulunan PKK güçleri arasında son günlerde gerginlik yaşanıyordu.

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Mahabad ve diğer kentlerde başlayan olaylar üzerine İran sınırında kamp kurmak isteyen İ-KDP'ye sınırdaki PKK güçlerinin izin vermediği öne sürüldü. İran sınırının büyük bölümünü kontrolü altında tutan PKK, 3 gün önce İran sınırındaki Keleşin kesiminde kamp kurmak isteyen ve buradan İran'a geçip örgütsel çalışmalarını yapmak isteyen İ-KDP peşmergelerinin etrafını sararak bölgeyi terk etmelerini istedi. İ-KDP peşmergelerinin bölgeyi terk etmemesi üzerine ise PKK'nın abluka uyguladığı bildirildi.

İ-KDP olağanüstü toplandı

PKK'nın İran sınır kesiminde peşmergelerinin konuşlanmasına izin vermemesi üzerine İKDP merkez komitesi, Irak'taki Süleymaniye kenti yakınlarındaki Koysancak ilçesinde olağanüstü toplandı. PKK'nın peşmergelerini engellemesini değerlendiren İKDP, PKK ile çatışmak ve kardeş kanı dökmek istemediklerini duyurdu. İran sınırında karargah inşa etmek için 15 günden bu yana bulunan peşmergelerinin defalarca PKK ile sorun yaşamasına rağmen İKDP merkez komitesinin sorunun arabulucular sayesinde çatışmaya dönüşmeden çözülmesinden yana karar aldı.

PKK ile İ-KDP arasında çıkan gerginlik üzerine Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Mesud Tek ile PKK içinde yıllarca faaliyet yürüten sonra ayrılarak Kürdistan Demokrat Yurtseverler Partisi'ni kuran Nizamettin Taş ve her iki partinin yetkililerinden oluşan bir heyet, İ-KDP politbürosunu ziyaret etti. İKDP politbüro eyeleri Rustem Cehangiri ve Mihemed Nazif Kadiri tarafından karşılanan heyet, sorunun barışçıl yönde çözülmesi için İKDP'nın atacağı tüm adımlara destek vereceklerini bildirdi.

‘Kardeş kanı dökülmesini istemiyoruz’

DHA muhabirinin görüştüğü İran Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro üyesi Rüstem Cehangiri, bütün Kürt örgütleri ile barış içinde Kürtler'in kazanımlarına dönük çalışmalar yapmak istediklerini belirterek, sınırdaki gerginlik ile ilgili şöyle dedi:

“Kürt partileri olarak birbirimize zorluk çıkarmak istemiyoruz. 1979 yılında İran'a karşı başlattığımız özgürlük savaşını 1996 yılında durdurduk. Bunun nedeni; Irak Kürdistan Bölgesi'nin sağlam temellerde yükselmesi isteğimizdi. İran'a karşı henüz savaş kararı almış değiliz. Ancak İran'daki Kürdistan bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. PKK, perşembe günü İran'a geçmek isteyen peşmergelerimizi engelledi ve geçişlerine izin vermeyerek bölgeyi terk etmelerini istedi. Bu nedenle gerginlik çıktı. Kürt, kardeş kanının dökülmesini istemiyoruz. Onun için PKK ile görüşmek için başvurduk ancak kendilerinden henüz cevap alabilmiş değiliz. Sorunun barış yoluyla çözülmesinden yanayız."

KCK: Gerginlik büyümesin

Bas News internet haber sitesi'ne konuyla ilgili konuşan KCK Dışilişkiler Sözcüsü Demhat Egid ise, bir grup İKDP Peşmergesi'nin Kelaşin bölgesinde kaçakçıların geçiş yaptığı noktaya üstlenmek istediğini ve sorunun bu nedenle çıktığını söyledi. Bu bölgenin yıllardan bu yana kendi denetimlerinde olduğunu, buraya yerleşmek isteyen Peşmergelerden geri gitmelerinin istendiğini belirten Egid, "Gerginliğin büyümesinden yana değiliz. Sorun çözülemeyecek ya da büyüyecek bir sorun değil. Sorunun çözülmesi için de İKDP yetkilileri ile görüşüyoruz" dedi.

Gerginlik İran'ı alarma geçirdi

Sınırda PKK ve İKDP arasındaki gerginlik üzerine, İran'ın ise Şino kentine asker yığdığı ve eski karakollarını güçlendirdiği öne sürüldü. Irak'taki Kürt bölgesi sınırlarına askeri yığınak yapan İran Ordusu'nun sınırda alarm durumuna geçtiği kaydedildi. İran ordusu tarafından son 1 haftada belirli aralıklarla PKK'nın yönetim kademesinin bulunduğu Kandil Dağı uzun menzilli top atışlarıyla bombalanmıştı.

Almanlarla görüşen İran Kürtleri bu kez ABD'ye gidiyor

Dengeazad internet sitesinde ise İran sınırında PKK ile İKDP peşmergeleri arasında sorun devam ederken, Almanya'yı ziyaret eden İKDP Genel Sekreteri Mustafa Hicri ise, Alman hükümet yetkililerine, İran Kürt bölgesindeki durumla ilgili bilgi verdi. Almanya ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Mustafa Hicri, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Parlamentosu'nda grubu bulunan siyasi partiler ile İran'daki insan hakları, ekonomik kriz, İran'ın Nükleer programı ve Mahabad ve diğer kentlerde bir süre önce yaşanan rejim karşısı gösterileri ele aldıklarını söyledi. Hicri, 100'den fazla kişinin tutuklandığı Mahabad'taki olayları Alman yetkililer ile değerlendirdiklerini bildirirken, "Avrupalı ve Alman yetkililerinden İran üzerinde baskı kurmalarını istedik" dedi.

İKDP Genel Sekreteri Mustafa Hicri, Almanya'nın ardından ABD'ye gideceğini, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Kongre üyeleri ile de aynı konular ile ilgili görüşmeler yapacağını söyledi.