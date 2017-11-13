İran-Irak sınırında deprem: En az 200 ölü

İran- Irak sınır bölgesinde Pazar akşamı şiddetli bir deprem meydana geldi. İran devlet televizyonu tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 200 kişi hayatını kaybetti, 1686 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Almanya'daki Potsdam Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünü Tahran'ın 500 kilometre batısında Irak sınırındaki Kirmanşah vilayeti olarak açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 34 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin üssünü Irak'ın Halepçe kentinin 31 kilometre doğusu olarak açıkladı ve depremin yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yaklaşık 20 saniye sürdüğü belirtidi.

Sadece Kirmanşah vilayetindeki Serpol Zehap adlı yerleşim merkezinde 97 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ancak yerel hastanenin de depremden zarar görmesi nedeni ile özellikle yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşandığı aktarıldı.

Irak yetkilileri ise Süleymaniye vilayetinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini en az 150 kişinin de yaralandığını açıkladı. Halepçe ve Süleymaniye kentlerinde birçok binada elektriklerin kesik olduğu bildirildi.

Türkiye'den bölgeye yardım gönderildiği açıklandı. Türk Kızılay'ı bincerle çadır, yatak, battaniye, taşınabilir mutfak ve ısıtma cihazlarının bölgeye ulaştırılacağını duyurdu.

dpa/afp, BD/ÖA

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