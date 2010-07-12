İran Irak sınırına sevkiyat arttı

T24 - Hakkari’nin İran ve Irak sınırdaki Şemdinli İlçesi’nde askeri hareklilik en üst seviyeye çıktı.



Yaklaşık 100 araçtan oluşan konvoy ile sınıra askeri sevkiyat yapıldı. Konvoya sinyal bozucu jammerlerın yanı sıra helikopterlerin de eşlik etmesi dikkat çekti.



Son günlerde artan terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin sınır birliklerine yoğun asker sevkiyatı sürüyor. Sabah saatlerinde Yüksekova İlçesi yönünden gelen, içesinde askerler bulunan yaklaşık 100 araçlık konvoy, ilçe merkezinden geçerek Şemdinli’deki 21'inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı ile 3'üncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı’na girdi. Daha sonra buradan çıkan asker ve mühimmat yüklü araçlar, sınır birliklerine hareket etti.



Sinyal bozucu jammerlerin eşliğinde hareket eden konvoya, havadan da skorsky tipi bir helikopter eşlik etti.





Kilise Dağı'nda operasyon sürüyor



Şırnak’ta PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar 50 dereceye varan sıcaklıkta sürerken, Kilise Dağı’nda dün başlayan yangın bugün de devam etti.



Güçlükonak ile Cizre ilçeleri arasında bulunan Kilise Dağı eteklerindeki Hendek Köyü yakınlarındaki bir grup PKK’lıyı etkisiz hale getirmek için önceki gün başlatılan operasyon sürdürülüyor. Damlarca Jandarma Taburu ve güvenlik üs bölgeleri, saptanan terörist grubuna yönelik zaman zaman havan topu atışı gerçekleştirildi. Bölgeye karadanda komandolar sevk edilirken, dağda dün başlayan yangın bugün de sürdü. Dağın eteklerindeki Ulay Köyü’nde yaşayan köylüler, operasyonların sürdüğü bölgenin uzak kesimlerinde hayvanlarını otlatmayı sürdürüyor.



Mehmetçikler, bölgede 50 dereceye varan sıcaklığa rağmen, PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını Cudi ve Küpeli dağları olmak üzere bölgede aralıksız sürdürüyor.





Taciz ateşi yangın çıkardı



Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi'nde, zırhlı araçlarla devriye gezen güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada atılan kurşunlardan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın köylülerin meyve ağaçlarına zarar verdi.



Ilıcalar Beldesi Eski Ağaçeli Köyü kırsalında zırhlı araçlarla devriye gezen askerlere, dün gece saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çatışma sırasında kırsal alandaki ormanlık alanda yangın çıktı. PKK'lılar gecenin de karanlığından faydalanarak ormanlık alanın iç kesimlerine doğru kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.



Açılan ateşlerden çıkan yangın sabaha kadar devam ederken, Bingöl Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları alevlere müdahale etti. İtfaiye aracının hortumunun yetersiz kalması üzerine Eski Ağaçeli köylüleri, kendi imkanları ile kürek ve kazmalarla yangını söndürmeye çalıştı. Bu arada dün akşam yaşanan çatışma nedeniyle Ilıcalar Beldesi'ndeki çeşitli tesislerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, beldeyi terk etti.



Köylülerden Emin Barut, 400 meyve ağaçları ile içinde saman bulunan bir samanlığın yangında yanarak heba olduğunu belirterek, "Çatışma ile birlikte devrilen ağaçlar yangına neden oldu. Güvenlik nedeniyle akşam müdahale etmeye cesaret edemedik. Sabah ise çok geç kaldık. Ağaçlarda hala mermi izleri var. Her şey ortada, insanların vicdanına bırakıyorum" dedi.



Kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.





Nusaybin'de olaylı gece



Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde dün gece izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları, polise havai fişek ve motolof kokteylleri ile saldırdı. İki saat süren olayların ardından göstericiler dağıtıldı.



Nusaybin’nde dün gece operasyonları protesto etmek amacıyla yüzleri maskeli 50 kişilik grup, Şirin Bulvarı üzerinde izinsiz gösteri yaptı. PKK ve Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan göstericiler yolu barikatlarla trafiğe kapatıp, ateşler yaktı. Polisin dağıtmak istediği göstericiler, güvenlik güçlerine havai fişek, motolof kokteylleri ve taşlarla saldırdı. Havanın sıcak olması nedeniyle gece çatılarda yatan bazı kişiler, dumandan etkilenip evlerine girmek zorunda kaldı.



Polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği göstericileri 2 saat süren olayların ardından dağıttı.







