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Dünya
Deutsche Welle

İran Irak konusunda ABD'yle işbirliğine hazır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak'ta radikal güçlerin ilerleyişine karşı ABD ile işbirliğine gitmeyi düşünebileceklerini söyledi.

14 Haziran 2014 16:26


Irak'ta radikal Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ilerleyişi sürerken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile bu konuda işbirliğine gidebileceklerinin sinyalini verdi. Ruhani bugün Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'ABD'nin Irak'taki terörist gruplara karşı harekete geçtiğini görürsek, işte o zaman biz de bu konuya kafa yorarız' dedi. Ruhani ABD'nin şimdiye dek harekete geçmediğini de sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gazetecilerin soruları üzerine Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yle yaptığı görüşmede, İran askerlerinin Irak'taki operasyona katılacağı konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Ruhani İran'ın 1979 yılındaki devrimden bu yana bir başka ülkede operasyona katılmadığını hatırlattı.

ABD Başkanı Barack Obama dün Irak'a kara birliği göndermeyeceklerini belirtti. Obama Irak'taki gelişmelerle ilgili seçeneklerin önümüzdeki günlerde gözden geçirileceğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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