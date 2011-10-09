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Dünya

İran insansız uçakları tespit eden radar geliştirdi TAHRAN (A.A)

09 Ekim 2011 00:29

-İran insansız uçakları tespit eden radar geliştirdi TAHRAN (A.A) - 08.10.2011 - İran'ın hava savunmasından sorumlu bir üst düzey askeri yetkili, küçük insansız hava araçlarını tespit edebilen bir radar sistemi geliştirdiklerini söyledi. İran'ın Hatem-ül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Ferzad İsmaili, daha önce küçük insansız uçakları yakalayacak bir radarları olmadığını, ancak yeni geliştirilen sistemin bu tür araçları İran hava sahasında yakalayıp vuracak bir teknoloji olduğunu belirtti. İran'ın kendi geliştirdiği radar sistemi 2900 kilometrelik bir menzile sahip.

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