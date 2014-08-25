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Dünya

İran: İnsansız İsrail uçağını düşürdük

Aralarında İsrail'in de bulunduğu bazı ülkeler ise İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna inanıyor

25 Ağustos 2014 11:03

İran, Natanz uranyum zenginleştirme tesislerinin yakınlarında İsrail'e ait bir insansız uçağı düşürdüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında tesise yanaşan uçağa füze atıldığı belirtildi.

İranlı yetkililerin uçağın bulunan parçalarını incelemeye başladıkları kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi beş ülke ve Almanya İran'la, bu ülkenin nükleer programının geleceği konusunda müzakereler yürütüyor.

Tahran nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu söylüyor. Aralarında İsrail'in de bulunduğu bazı ülkeler ise İran'ın nükleer silah peşinde olduğuna inanıyor.

İsrail geçmişte birçok kez, İran'ın nükleer tesislerine saldırma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan bir sözcü, BBC'ye İran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak yorum yapmayacaklarını söyledi.

Natanz, İran'ın ana uranyum zenginleştirme tesisi.

Burada 16,000'den fazla santrifüjün olduğu belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi'nden Rana Rahimpur, insansız savaş uçağının tesise bu kadar yaklaşabilmesinin İran'ın hava sahasındaki yabancı uçakları tespit etme kapasitesiyle ilgili soru işaretleri doğurabileceğine dikkat çekiyor.

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