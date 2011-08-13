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Dünya

İran, İngiltere'ye 'barış gücü' göndermeye hazır

General Muhammed Rıza Nagdi, kendi komutasındaki Besic milislerinin İngiltere’deki olaylarda barış gücü olarak görevlendirilmeye hazır olduğunu bildirdi

13 Ağustos 2011 03:00

T24 - İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin komutanı General Muhammed Rıza Nagdi, kendi komutasındaki Besic milislerinin İngiltere’deki olaylarda barış gücü olarak görevlendirilmeye hazır olduğunu bildirdi.


İRNA’nın haberine göre, başkent Tahran’da askeri toplantıda konuşan Nagdi, İngiliz hükümetini göstericilere karşı insan hakları ihlalleri yapmakla eleştirip, bunu önlemek için bu ülkeye güç gönderebileceklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İngiltere’deki olaylarda kayıtsız kaldığını söyleyen İranlı general Nagdi, "BM onaylarsa Besic güçleri Londra, Liverpool ve Birmingham’da barış gücü koruyucusu olarak insan hakları kanunlarını denetlemeye ve şiddet kullanımına karşı önleyici güç olarak görev yapmaya hazırlar" dedi.


İranlı komutan, erkek milislerden oluşan Aşura, kadın milislerinden oluşan El-Zehra güçlerini İngiltere’ye gönderebilecekleri kaydetti. Daha önce İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da İngiltere’deki olaylarda göstericilere karşı şiddet kullanılmasını eleştirmiş ve BM’yi bu konuda göreve çağırmıştı.


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