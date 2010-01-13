İran, İngiltere ile ilişkilerini kesiyor

T24 - İran Meclisi, İngiltere ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesini öngören öneriyi, Güvenlik ve Dış Politika Komisyonuna havale etti.

Meclis, acil görüşmesi için sunulan önerinin çok yönlü ve daha dikkatli ele alınmasına ihtiyaç duyulduğuna karar verdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi de açıklamasında, konunun aslına itiraz olmadığını, ancak milli çıkarların gözetilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

"Bütün halkımız, ülkemizle ilgili İngiltere'nin siyah bir tarihe sahip olduğunu biliyor" diyen Burucerdi, "İngiltere'nin, devrimden önce ve sonra İran halkının haklarını çiğnediğini" belirtti.

Burucerdi, İngiltere ile ilişkilerin kesilmesi konusunun her açıdan ele alınıp incelenmesi ve acele karar verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Önerinin, Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda ne zaman ele alınacağına dair bir açıklama yapılmadı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, "İngiltere ile ilişkileri tamamen kesmeyi öngören ve acil görüşülmesi için Meclise sunulan önerinin bir saat içinde ele alınacağını" duyurmuş ve önerinin, görüşülmeden önce bütün milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağı ifade edilmişti.

Meclisin, İngiltere ile ilişkiler kesme kararı alması durumunda Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad başkanlığındaki hükümetten söz konusu kararı uygulaması talep edilecek.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, "Bir süre önceki açıklamasında İngiltere ile ilişkilerin kesilmesinin şimdilik gündemde olmadığını" söylemişti.