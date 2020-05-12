İran'ın kendi vurduğu askerler için cenaze töreni düzenlendi; kimse maske takmadı

İran Donanması'nın düzenlediği tatbikatta yanlışlıkla vurulan gemide hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi.

Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kunarek şehrinde gerçekleştirilen cenaze merasiminin sağlık protokollerine uygun olarak düzenlendiği belirtildi. Ancak törendeki büyük kalabalıkta neredeyse hiç kimsenin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Törene ölenlerin ailelerinin yanı sıra siyasi ve askeri yetkililerden İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari ve İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade'nin de katıldığı aktarıldı.

İran Donanması dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikatta kendi gemilerinden birini batırmıştı. Vurulan gemide 19 asker hayatını kaybetmişti.