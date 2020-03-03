"İran'ın elindeki uranyum stoku son 3 ayda 3'e katlandı"

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın son 3 ayda zenginleştirilmiş uranyum tedarikini 3 katından daha fazla arttırdığını ve şu anda elinde 1 tondan fazla uranyum stoku bulunduğunu bildirdi.

Euronews'in haberine göre, UAEA'nın üye ülkelere gönderdiği gizli raporda, 19 Şubat itibarıyla İran'ın toplam zenginleştirilmiş uranyum stokunun 1020,9 kilogram olduğunu, bu rakamın 3 Kasım 2019'daki son ölçümde 372,3 kilogram olarak kaydedildiğini aktardı.

Bu seviye, 2015'te yapılan nükleer anlaşmadaki sınırların aşılması ve ihlali anlamına geliyor. İran'la imzalanan anlaşma, Tahran'a 202,8 kilogramlık stok tutma izni veriyor.Söz konusu mektupta, İranlı yetkililerden deklare edilmemiş noktalarla ilgili bilgi istendi ancak yanıtsız bırakıldı.

ABD, anlaşmadan tek taraflı çekilmişti

Donald Trump yönetimindeki ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini bildirmiş ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran bunun üzerine, 'anlaşmadan doğan hakkı' nedeniyle kademeli olarak uranyum zenginleştirme faaliyetlerine başladığını duyurmuştu.