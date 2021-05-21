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Dünya

İran'ın dini lideri Hamaney, Kanada'da terör suçundan mahkum edildi

21 Mayıs 2021 00:00

Kanada'nın Ontario Eyaleti Yüksek Mahkemesi, İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney ve bir dizi üst düzey yetkiliyi, düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili olarak terör suçundan mahkum etti.

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