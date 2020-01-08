İran'ın dini lideri Hamaney: ABD'nin yüzüne tokat attık ancak bu intikam yeterli değil

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İran'ın Irak'taki iki ABD askeri üssünü vurmasının ardından konuşan İran dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin "ABD'nin suratına tokat attığını" söyledi.

İranlı lider, yeni saldırıların sinyallarini vererek ABD üslerine yapılan saldırıların Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşı "yeterli bir intikam" olmadığını söyledi

Hamaney, "Dün akşam suratlarına tokat attık. Karşılaşmaya gelince, bu tür ordu hamleleri yeterli değil. ABD'nin bölgedeki yozlaştırıcı varlığı sona ermeli" diye konuştu.

Hamaney'in konuşması sırasında birçok kişinin "ABD'ye ölüm" diye slogan attığı ve bazılarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İran'ın dini lideri, ABD tarafından öldürülen Süleymani'yi "büyük, cesur bir savaşçı" olarak nitelendirdi.

İran Devrim Muhafızları'nın sabah saatlerinde Ayn el-Esad ve Erbil'deki askeri üslere bir düzineden fazla füze gönderdiği ifade edildi. İran devlet televizyonu saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti.