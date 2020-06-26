İran'ın başkenti Tahran'da patlama

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, patlamanın iddia edildiği gibi askeri bölgede meydana gelmediği; İran Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda yaşandığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili detaylı açıklamanın, yetkililer tarafından yapılacağı ifade edildi.

Tahran Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da patlamanın ardından kendilerine herhangi bir ambulans talebinin gelmediği kaydedildi.

İran devlet televizyonundan geçilen alt yazıda, “Bazı yerel kaynaklar Tahran’ın doğusunda büyük bir aydınlığın görüldüğünü aktarıyor. Aydınlığın patlama sesinin ardından görüldüğü belirtiliyor. Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.” ifadelerine yer verilmişti.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan aynı saatlerde İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde de nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda, şehrin yarısının karanlığa gömüldüğü belirtilmişti.

İran'ın iki farklı noktasında meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ülkeye saldırı endişelerine yol açtı.