İran İmar Kurumu Başkanı, Suriye'de öldürüldü

İran'ın Beyrut'taki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Hoşnevis'in dün gece Suriye'nin başkenti Şam'dan Beyrut'a giderken "silahlı teröristler"ce öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada Hoşnevis'in 2006'daki İsrail-Lübnan savaşı sırasında yıkılan bölgelerin İran desteğiyle yeniden inşasından sorumlu olduğu belirtildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında Hoşnevis'in tam olarak nerede ve ne koşullar altında hayatını kaybettiğine dair bir detay verilmedi.

Lübnan gazetesi El Safir, "Hoşnevis, şehrin yeniden yapılandırılması projelerini incelemek üzere Suriye'de özellikle de Halep'te bulunuyordu" denildi.

Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğgeneral Ramazan Şerif ise Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Hasan Şatiri" olarak adlandırdığı Hoşnevis için bugün Tahran'da bir cenaze töreni düzenleneceğini söyledi.

Tuğgeneral Şerif, "Şatiri, siyonist rejim uşakları ve destekçileri tarafından şehit edildi" derken, mazlum Lübnan halkına yardım için çalışan Şatiri'nin yolunda kararlılıkla ilerleneceğini belirtti.