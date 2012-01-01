İran ilk nükleer yakıt çubuğunu üretti

T24 - İranlı bilim adamlarının, ülkenin ilk nükleer yakıt çubuğunu ürettiği bildirildi.









İran Atom Enerjisi Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, İran yapımı ilk nükleer yakıt çubuğunun Tahran'ın nükleer araştırma reaktörünün çekirdeğine yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, nükleer yakıt çubuğunun içinde zenginleştirilmiş uranyum olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.



İran daha önce, uluslararası yaptırımların yakıt çubuklarını yabancı piyasalardan almasına yasak getirmesi nedeniyle yakıt çubuklarını kendisinin üretmek zorunda olduğunu bildirmişti. Zenginleştirilmiş uranyum içeren nükleer yakıt çubukları nükleer enerji santrallerine yakıt sağlıyor.



İran'ın son mühendislik başarısının, Batı'nın Tahran yönetiminin atom bombası yapma kapasitesi hakkındaki kaygıları artırdığı bildiriliyor.

ABD'den bu kez bankalara yaptırım



ABD Başkanı Barack Obama, İran ile iş yapan bankalara yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı imzaladı. Obama'nın onayladığı tasarı, İran Merkez Bankası’yla çalışan finansal kurumları kapsıyor. Tasarıya göre, yaptırımlar hem özel hem merkez bankaları dahil kamu bankalarına uygulanabilecek. Yaptırımlar yürürlüğe konmadan önce sözkonusu kurumlara 60 ila 180 gün önceden uyarıda bulunulacak.

Amaç İran'ın petrol gelirlerini düşürmek



İran ile iş yapan bankalar Amerikan finansal piyasasına giremeyecek ve çalışamayacak. Tasarıda, İran ile işbirliği düzeyinin düşüren ülkelere yaptırım muafiyeti de getiriliyor. Amerikalı yetkililer, bu yaptırımlarla amacın İran'ın petrol gelirini düşürmek olduğunu belirtti.





