İran ilk kez kadın bir büyükelçi atadı

İran, 1979 yılındaki İslam devriminden bu yana ilk kez kadın bir büyükelçi atadı.

İran haber ajansı ISNA'nın haberine göre, daha önce İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülüğünü yapan Merziye Afham Malezya'ya büyükelçi olarak atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nda 33 yıldır çalışan Afham, 2013 yılında ülkenin ilk kadın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak dünya kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bu atama kararıyla 36 yıllık bir tabuyu yıktığı ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afham'ın bugünün dünya anlayışına sahip birisi olduğunu söylemişti. Afham, akıcı bir şekilde Fransızca ve İngilizce konuşuyor.