İran ile yine yeni yeniden



AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptıkları açıklamada, tarafların eylem planı ve görüşülecek konular üzerinde anlaştığını ve bir de takvim belirlendiğini açıkladı.

İkili yaptıkları açıklamada, bir sonraki görüşme turunun 17-20 Mart tarihleri arasında Viyana'da yapılmasının planlandığını belirtti.

Ashton, her ne kadar yapılacak henüz çok iş olsa da Viyana'daki görüşmelerin son derece verimli olduğunu kaydetti. Görüşmelerin ayrıntılarına dair ise açıklama yapılmadı. Zarif de Facebook sayfası üzerinden görüşmelerin beklenenden de iyi geçtiğini yazarak, Ashton'ın 9-10 Mart tarihlerinde Tahran'ı ziyaret edeceğini ifade etti. İran'ın görüşmelerde bir kez daha nükleer programının barışçıl amaçlara hizmet ettiğini vurguladığı belirtiliyor.

Tarafların takvim belirlemesi, Cenevre kentinde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya'nın oluşturduğu 5+1 Grubu arasında yıllardır süren müzakerelerin ardından kalıcı bir çözüme ulaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Haziran ayına kadar 5+1 Grubu ve İran'ın temaslarının devam etmesi bekleniyor. Görüşmelerin hedefi, İran'ın nükleer programının atom bombası üretmek amaçlı olmadığını ortaya koyacak ve uluslararası toplumu ikna edecek bir anlaşma imzalanması. Tahran yönetimi de antlaşma şartları arasında yıllardır ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.