-İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA ENERJİ YATIRIMI ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İran ile Türkiye arasında enerji alanında bir yol haritası oluşturulup iki ülkenin de menfaatine olacak yatırımlar yapılacağını bildirdi. Bakan Yıldız, İran Elektrik Bakanı Macit Namcu ile görüştü. Taner Yıldız, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, heyetler arası verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve özel sektör temsilcilerinin gerek İran'da gerek Türkiye'de yapacakları yatırımların yolunu açacak ''teknik heyet komiteleri''nin kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Bu komitelerinin çalışmaları sonucunda Tahran'da yenilenebilir enerji santralleri ve farklı santrallar kurma imkanlarının doğacağını anlatan Yıldız, Türkiye'de de yine teknik heyetlerin çalışması sonucunda bir yol haritası oluşturulup böylece iki ülkenin de menfaatine olacak yatırımların yapılacağını söyledi. İran Elektrik Bakanı Macit Namcu da söz konusu yol haritasının daha önce İran'da gerçekleştirdikleri toplantıda konuşulduğunu, bugüne kadar geçen süre içinde de ilgili uzman ve yöneticilerin İran'da ve Türkiye'de canla başla çalıştıklarını ifade etti. ''Ne mutlu ki bugün bu yol haritası onaylanacak, taraflarımızca imzalanacaktır'' diyen konuk bakan, bu yol haritasının iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin bir manzarası olarak gözler önüne serileceğini kaydetti. Namcu, bu yol haritası aracılığıyla, iki ülke arasında halihazırda 500 megavat düzeyinde olan enerji değişimi kapasitesinin bin megavatın üzerine ulaştırılması için çaba göstereceklerini bildirdi. Yol haritası çerçevesinde ısı santralleri ve rüzgar ile elektrik santrallerinin kurulması alanında yatırımlar gerçekleştireceklerini de anlatan Namcu, ''Arkadaşımla özellikle yenilenebilir enerji konusunda işbirliğine gitmeyi uygun gördük. Gelecekte bu işbirliği ve çabaların neticesini görmeyi ümit ediyorum'' dedi. -SORULAR- Yıldız ve Namcu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkmenistan'dan gelecek enerjinin İran üzerinden geçirilmesinin planlandığı hatırlatılarak, bu konuda somut bir adım atılıp atılmadığı yönündeki soruyu konuk Bakan Namcu yanıtladı. Namcu, halihazırda 70 megavat elektriği Türkmenistan'dan Türkiye'ye geçirdiklerini söyledi. Türkmenistan kanadının daha fazla elektrik kapasitesine sahip olduğunu ve bunu Türkiye'ye verebileceklerini bildirdiklerini belirten Namcu, İran İslam Cumhuriyeti'nin de bu fazladan elektrik enerjisini transit etmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi. Namcu, bunun gerçekleşmesi için yol haritasında belirlendiği gibi iki ülkenin elektrik transit hatlarının kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade etti. Bakan Yıldız da kendisine yöneltilen ''İran ile Türkiye'nin enerji geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin ne kadar su, elektrik ve doğalgaza ihtiyacı var'' şeklindeki soruyu cevaplarken şöyle dedi: ''İran ile Türkiye kardeş ve komşu iki ülke. İran Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan sonra en yüksek miktarda gaz aldığı ikinci sıradaki ülke. Tabii ki enerji sektörüyle alakalı konular bununla sınırlı değil. Gerek petrol aramaları gerekse doğalgaz ticareti ve büyüyen gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla alakalı farklı açılımlar olacaktır. Her iki ülke de büyüme eğilimindedir. Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu ülkelerin başında İran gelmekte. O açıdan bunların geliştirilmesiyle alakalı çok farklı işbirlikleri yapılabileceği kanaatindeyim. Yaptığımız çalışmalar da bunun bir parçasıdır.'' Yıldız, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu su, elektrik ve doğalgaz miktarına ilişkin olarak da ülkenin geçen yıl yüzde 8,9 büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu hedeflerin de şu anda tüketilen elektriğin en az iki katının tüketileceğini gösterdiğini dile getiren Yıldız, ''O yüzden Türkiye bu ihtiyaçların karşılanmasında İran, Irak, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Türkmenistan gibi ülkelerin kaynak ülke olduğunun farkındadır ve bunları değerlendirecektir'' dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''bölgesel elektrik şebekelerinin birleştirilmesiyle ilgili çalışma var mı?'' sorusuna karşılık da elektrik enterkonneksiyonunda tez çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve artık kalıcı senkron çalışmaya doğru geçtiklerini söyledi. Yıldız, bu nedenle İran, Irak ve Suriye ile de geliştirilebilecek ister izole bölge isterse asenkron çalışmayla alakalı teknik görüşmelerin de bu toplantıda ele alındığını, yol haritasında bunların da olduğunu kaydetti.