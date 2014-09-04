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Dünya
Deutsche Welle

İran ile nükleer müzakerelerde kritik toplantılar başlıyor

İran ile nükleer sorunun aşılması konusunda kritik bir evreye girildi. Cenevre, Viyana ve New York'ta düzenlenen toplantılarda ilerleme sağlanmaya çalışılıyor.

04 Eylül 2014 16:34


AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile nükleer müzakerelerin 18 Eylül'de New York'ta yapılacağını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 grubu) ile arasında sürdürülen nükleer müzakerelerin New York'ta yapılacağını doğruladı. New York'taki görüşmeler, dışişleri bakanlığı seviyesinde yapılacak.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi bugün İsviçre'nin Cenevre şehrinde ABD'li mevkidaşı William Burns ve Dışişleri Müsteşarı Wendy Sherman ile görüşecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 Eylül için öngörülen görüşme turunda ise Arakçi Almanya, Fransa ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Nükleer müzakerelerde 24 Kasım 2013 tarihinde Cenevre'de bir geçici anlaşmaya varılmış, temmuz ayında ise müzakerelerin 24 Kasım’a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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