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Dünya

İRAN İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER 6 ARALIKTA BRÜKSEL (A.A)

30 Kasım 2010 15:07

-İRAN İLE NÜKLEER GÖRÜŞMELER 6 ARALIKTA BRÜKSEL (A.A) - 30.11.2010 - AB'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili ile 6-7 Aralıkta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi. Ashton'ın sözcüsü, İran tarafından aldıkları resmi yanıta göre Celili'nin, Ashton'ın Cenevre'de görüşme teklifini kabul ettiğini söyledi. Sözcü İngiltere, Fransa, Almanya ile ABD, Rusya, Çin (E3+3) tarafı Ashton ile Celili arasındaki görüşmelerin gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Cenevre'de yapılacağını vurguladı. E3+3 ülkelerinin desteğini alan Ashton'ın Celili ile yapacağı görüşmeler, İran'ın nükleer programıyla ilgili ilgili olarak bir yıldan uzun süredir yapılan ilk üst düzey toplantı olacak.

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