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Dünya

İRAN İLE K.KORE FÜZE TEKNOLOJİSİ ALIŞVERİŞİNDE NEW YORK (A.A)

14 Mayıs 2011 23:25

-İRAN İLE K.KORE FÜZE TEKNOLOJİSİ ALIŞVERİŞİNDE NEW YORK (A.A) - 14.05.2011 - BM, Kuzey Kore ile İran'ın, düzenli olarak balistik füze teknolojisi alışverişinde bulunduğunu bildirdi. BM'nin bir kuruluşunun raporunu ele geçiren Reuters, güvenilir BM raporuna göre, Kuzey Kore ile İran'ın, BM yaptırımlarını ihlal ederek, düzenli biçimde balistik füze teknolojisi alışverişinde bulunduğunu belirtti. Raporda, "bu yasa dışı teknoloji transferi aktarımının komşu bir üçüncü ülke tarafından yapıldığı" kaydedildi. Bazı BM diplomatik kaynakları, söz birliği etmişcesine bu ülkenin Çin olduğunu söyledi.

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