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Dünya

İran ile Güney Kore arasında 'akıllı telefon' krizi

Telefon şirketi, Kuzey Kore ve İranlı sporculara telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti

08 Şubat 2018 19:08

Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi şirketin, ülkede yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'nda ABD yaptırımları gerekçesiyle İran ve Kuzey Koreliler dışında organizasyona katılacak tüm sporculara telefon hediye edeceğini açıklaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oldu.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Güney Koreli şirket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile oyunlara katılan tüm ülke sporcuları ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 model akıllı telefon hediye ederek, organizasyonda her anı belgelemelerini ve dünyayla paylaşmalarını sağlamak istedi.

Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermeyeceğini açıklayınca Tahran yönetiminin tepkisini çekti.

İran resmi ajansı IRNA'da Güney Koreli şirketin kararı "ahlak dışı" olarak nitelenirken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Güney Koreli yetkililere tepki gösterdiği ve boykot tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsung şirketi özür dilemediği sürece bu meselenin İran ve Samsung şirketi arasındaki ticari ilişkilere büyük etkisi olacaktır." dedi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Ali Ekber Kerimi ise konu hakkında halka boykot çağrısı yaptı. Kerimi, "Halk, Samsung ürünlerine karşı boykot uygulamak için kampanya başlatabilir." ifadesini kullandı.

Güney Koreli şirket, 4 bin adet akıllı telefonu tüm sporculara ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkililerine sunacağını duyurmuş, ancak ABD'nin yaptırımlar listesinde olan Kuzey Kore'nin ve İran'ın sporcularına telefon verilmeyeceği açıklanmıştı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

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