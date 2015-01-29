İran ile AB üçlüsü nükleer müzakereler için İstanbul'da buluştu



İran Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşmelerin Münih'te önümüzdeki hafta başlayacak Güvenlik Konferansı çerçevesinde sürdürüleceği belirtildi. Münih'teki görüşmelerin bakan düzeyinde yapılması öngörülüyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubu ve İran arasında yürütülen müzakerelerde nihai anlaşmaya varılamamış ve müzakereler 1 Temmuz 2015'e kadar uzatılmıştı. Müzakerelerde 1 Temmuz'a kadar nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor.

ABD ve Batılı müttefikleri İran'ı nükleer silah üretmekle suçluyor. İran ise nükleer programının sivil amaçlı olduğunu savunuyor.