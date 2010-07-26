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Dünya

İRAN, İKİNCİ MEKTUBU SUNDU VİYANA (A.A)

26 Temmuz 2010 20:19

-İRAN, İKİNCİ MEKTUBU SUNDU VİYANA (A.A) - 26.07.2010 - İran yönetimi, nükleer takasa ilişkin ikinci mektubu bugün Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano'ya sundu. İran'ın UAEK nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye, Amano ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "ülkesinin ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Viyana Grubuyla zenginleştirilmiş uranyum takasına ilişkin görüşmelere başlamaya hazır olduğunu" söyledi.  Sultaniye görüşmelerin tarihine ilişkin bir soruya, "Biz hazırız, hemen bugün de görüşebiliriz" yanıtını verdi. Mektubun içeriğine ilişkin detay vermek istemeyen Sultaniye, ülkesinin nükleer programının barışçı amaçlı olduğunu yineleyerek, tıp alanında kullanılmak üzere tamamen insani amaçlar için, Viyana Grubu ülkelerinden zenginleştirilmiş uranyum almak istediklerini bildirdi. UAEK Başkanı Yukiya Amano'ya sunduğu mektubun Viyana Grubu ülkelerine iletileceğini anımsatan Sultaniye, "Viyana Grubu ülkelerini yeniden görüşme masasına davet etmelerinin ülkesinin iyi niyetini gösterdiğini" kaydetti. Sultaniye ile UAEK Başkanı Yukiya Amano arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü ve basının görüşmeden görüntü almasına izin verilmedi. Viyana Grubuyla yapılan ilk görüşmenin ardından İran'ın takas işlemini ülke içinde yapmak istemesi üzerine çıkmaza giren görüşmelerin, Türkiye ve Brezilya'nın arabuluculuk yapması ve İran'ın uranyumu Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu kabul etmesi üzerine yeniden başlaması bekleniyor.

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