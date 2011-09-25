İran, iki gezgini sonunda serbest bıraktı!

Işıl Öz / T24
UC Berkeley mezunu üç arkadaş; Shane Bauer, Sarah Shourd ve Josh Fattal, 31 Temmuz 2009’da Ahmed Awa şelalesi yakınında yürüyüş yaparken İran güçleri tarafından şüpheli bulunmuş ve askerler Irak’a girip bu üç genci casusluk suçlaması ile gözaltına almıştı. Üçünün de İran’a girmek gibi bir derdi yoktu oysa ki. Fotoğraf: Sultan Al-Hasani/AP
28 Temmuz'da Türkiye'den vize ile Kuzey Irak'a girmiş, bölgeyi ziyaret edip orada beş gün geçirmeyi planlamışlardı. Dördüncü bir arkadaşları daha vardı: Shon Meckfessel. O, yolculuk sırasında kendini iyi hissetmediği için yola devam etmemişti.
33 yaşındaki Shourd tecrit altında harcanan 410 gün sonra eylül ayında serbest bırakıldı.
29 yaşında iki genç Bauer ve Fattal ise geçen haftaya kadar gözaltındaydı. Bu süre zarfında aileleri ile sadece iki defa telefonda konuştuklarını, annelerine Mayıs 2010'da iki günlük ziyaret hakkı tanındığını biliyoruz.
Geçen ay, Bauer ve Fattal, sekiz yıla mahkum edilmişlerdi. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu talihsiz karardan dönmesi ve bir an evvel bu gençlerin serbest bırakılması için canla başla çalışıldı.
Nihayet, Tahran Evin hapishanesinin kapıları açıldı. Geçen hafta Bauer ve Fattal, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı ve pazar günü sabah 11’de New York Kennedy Havaalanı'na geldiler.
Başkan Obama, yaptığı açıklamada, gençlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu iki yıl içinde ailelerinin ve yakınlarının desteklerini hayranlıkla izlediğini belirtti. “Bütün Amerikalılar, uzun zamandır beklenen bu dönüşü kutluyor” dedi.
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