"İran, IKBY sınırına tank sevk ediyor"

Reuters'ın bir Kürt yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran, IKBY sınırına tank sevkiyatı yapıyor. Kürt yetkili "Tanklar, Kürt tarafından görünüyor" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Mesud Cezayiri, İran ve Irak'ın birkaç gün içinde sınırda askeri tatbikat yapacağını açıklamıştı.

İran, IKBY'de 25 Eylül’de düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından, çift yönlü petrol ürünü sevkiyatını geçici olarak yasaklamıştı.

Haşdi Şabi ile tatbikat

IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye yakın yayın organı Rudaw da, İran ordusu ve Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, İran’ın Irak sınırı yakınındaki Kasr-ı Şirin bölgesinde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Habere göre, tatbikata İran Kara Kuvvetleri, topçu birlikleri,

insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler katıldı. Ayrıca bölgedeki sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.