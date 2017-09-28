İran: IKBY referandumu büyük bir stratejik hata

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bağımsızlık referandumunun 'büyük bir stratejik hata' olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu’nun ardından New York'taki temaslarına devam eden Zarif, 'The Asian Society' kuruluşunda Amerikalı gazeteci ve televizyon sunucusu Charlie Rose'un sorularını yanıtladı.

Zarif, IKBY'deki referandumla ilgili sorular üzerine, "Bunun çok ciddi hata olduğuna inanıyoruz. Kürtlerin ebedi dostları olarak kalacağız. Irak'taki Kürt bölgesiyle sınırlı kalmayacak büyük bir stratejik hata olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zarif açıklamalarında ABD'nin Suriye hükümetine bağlı askerleri Irak sınırından uzak tutmayı IŞİD'i yenmekten daha çok önemsediğini de iddia etti.

"ABD'nin öncelikler değişti"

Sputnik’in aktardığı habere göre Zarif" Bana öyle geliyor ki öncelikler değişti. ABD hükümetine göre Suriye hükümetinin Irak sınırını kontrol etmesini önlemek, IŞİD'i yenmekten daha önemli" ifadelerini kullandı.

İran ve Türkiye referandumun kendi ülkeleri içindeki Kürtlerin ayrılıkçı tutumunu güçlendireceğinden endişe ediyor. Birleşmiş Milletler ve ABD de referanduma bölgedeki istikrarın zarar göreceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bağdat da referandumu yasa dışı ilan ederek Kürt liderlerle referandum ve sonucu iptal edilmeden görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

IKBY Yüksek Seçim Komisyonu yüzde 92.73 oranında 'Evet' oyunun çıktığı bağımsızlık referandumuna katılımın yüzde 72 oranında olduğunu duyurmuştu.