İran: İİT sonuç bildirgesini desteklememiz İsrail'i tanıdığımız anlamına gelmez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesini desteklenmelerinin İsrail'i tanıma anlamına gelmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, yazılı bir açıklama yaparak İİT toplantısının sonuç bildirgesinde İsrail'i tanıma anlamına gelen bazı bentleri kabul etmediklerini belirtti. Açıklamada "İstanbul'da Kudüs gündemiyle olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç bildirgesini desteklememiz, asla Siyonist İsrail rejiminin İran tarafından tanındığı anlamına gelmiyor" dendi.

Kudüs gündemiyle olağanüstü toplanan İİT zirvesinde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edilmişti. İran, 1979 İslam Devrimi'nden sonra İsrail'i resmi olarak tanımıyor.