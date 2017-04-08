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Dünya
Deutsche Welle

İran İdlib için tarafsız soruşturma istiyor

Suriye’de düzenlenen kimyasal saldırıda sinir gazının nereden geldiği, kimin tarafından kullanıldığı bilinmiyor. Saldırının arkasında muhaliflerin mi yoksa Batı’nın iddia ettiği gibi Esad rejiminin mi olduğu meçhul.

08 Nisan 2017 21:37

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İdlib’te meydana gelen kimyasal saldırının tarafsız ülkeler tarafından oluşturulacak bir araştırma komisyonunda incelenmesi için çağrıda bulundu.

İran, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye’nin elinde kimyasal silahlar bulunmadığını, bu yüzden de 70 kişinin öldürüldüğü saldırının arkasında Şam rejiminin olamayacağını savunuyor.

Suriye’nin elinde resmi kayıtlı olan tüm kimyasal silahlar, 2016 yılına kadar Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) gözetimi altında imha edilmişti.

Ancak Batı ülkeleri yine de İdlib saldırısının arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın bulunduğuna inanıyor.

İran yönetimi ise muhaliflerin elindeki kimyasal silahların OPCW’nun denetiminden geçmediğini hatırlatıyor.

"Tehlikeli ve kestirilemez”

Ruhani, ABD’nin füze saldırılarının ardından bölgede radikal akımların güçleneceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’deki ‘teröristleri’ desteklemekle suçlayan Ruhani, İran’ın ‘tetikte ve tüm olasılıklara hazırlıklı olması’ gerektiğini kaydetti ve Trump’ı ‘tehlikeli ve kestirilemez' olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Trump’ın ve ekibinin bölge için ne gibi planlar yaptığını kimsenin bilmediğini’ kaydetti.

ABD perşembe gecesi, Humus yakınlarındaki Suriye hava üssünü bombalamış, saldırıda Akdeniz’deki iki destroyerden üsse isabet gücü yüksek 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, vurulan El Şayrat hava üssünün, salı günü İdlib’de düzenlenen kimyevi silah saldırısının çıkış noktası olduğunu açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/rtr, AÜ/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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