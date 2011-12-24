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Dünya

İran Hürmüz’de 10 gün sürecek tatbikata başladı

İran, dünyanın en büyük petrol transit hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan geniş bir alanda yapacağı tatbikata bugün başladı.

24 Aralık 2011 02:00

T24 - İran, dünyanın en büyük petrol transit hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı da kapsayan geniş bir alanda yapacağı tatbikata bugün başladı.


İran’ın Arapça yayın yapan televizyon kanalı El Alam’ın bildirdiğine göre, Deniz Kuvvetleri komutanı Amiral Habibullah Sayeri’nin önceki gün duyurduğu Velayet-90 tatbikatı, planlandığı gibi başladı.     


İran donanma güçleri, Hürmüz Boğazı’nın doğusundan, Umman Körfezi’ne ve Aden Körfezi’ne kadar olan 2,000 kilometrelik alanda konuşlandırıldı.


Tahran’ın nükleer programına uygulanan yaptırımlardan dolayı İran ve Batı arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde düzenlenen bu tatbikatın başladığı, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki güçleri tarafından da doğrulandı.
 

Washinton, Eylül ayında Körfez’de herhangi bir “yanlış hesaplama” sorununun yaşanmasını önlemek amacıyla Tahran’la bir kırmızı hat kurulmasını önermiş ancak ret cevabı almıştı.


Önceki hafta, İranlı bir milletvekili Tahran’ın bu tatbikatı yapmaktaki amacının Hürmüz Boğazı’nı kapatmak olduğunu öne sürmüştü. Ancak daha sonra Batı ile İran ilişkilerini daha da gerecek ve petrol fiyatlarını fırlatacak bu iddia İran hükümetince yalanlandı.


İran Dışişleri Bakanlığı böyle bir eylemin “gündemde olmadığını” bildirdi ancak gerginliğin açık bir sürtüşmeye dönüşmesi halinde “tepki” göstereceklerini yineledi.

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