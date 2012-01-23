İran: Hürmüz Boğazı'nı kesinlikle kapatırız!

T24

YAPTIRIMLAR GİDEREK ARTIYOR





VEKİLLER: SADECE FİYATLARI ARTIRIR



Fars haber ajansına konuşan Muhammed İsmail Kuvsari, “Eğer İran petrolünün satışını engelleyecek bir gelişme olursa, Hürmüz Boğazı kesinlikle kapatılacak” ifadesini kullandı.Kuvsari, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda ABD ve müttefiklerinin, boğazı yeniden açmaya muktedir olamayacaklarını savunarak, Washington'ı herhangi bir "askeri maceraya" kalkışmaması konusunda uyardı.Tahran, geçtiğimiz ayın başlarında, kendilerine yönelik petrol ambargosu uygulanması halinde, Hürmüz Boğazı'nı petrol nakliyatına kapatacağını açıklamıştı. Dünya petrol nakliyatının yüzde 20’si Hürmüz Boğazı'ndan yapılıyor.İran ordusu, geçtiğimiz ayın sonunda Hürmüz Boğazı'nda 10 gün süren bir tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikatta, orta ve uzun menzilli füzeler test edilmiş ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine kapatılmasını sağlayacak manevralar denenmişti. İran, iki ay içinde benzer bir tatbikat daha düzenleneceğini açıklamıştı.Tahran rejiminin meydan okumalarına cevap veren ABD, dün USS Abraham Lincoln isimli savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yaptığını açıkladı. Fırkateyne İngiliz ve Fransız donanmasından gemiler eşlik etti.İran Meclisi’nden bir vekil, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, “petrol ihracatlarına ambargo uygulanması halinde kesinlikle Hürmüz Boğazı’nı kapatacaklarını” söylediAB Dışişleri Bakanları, bugün Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, İran petrolüne ambargo uygulanması ve yeni yaptırımların hayata geçirilmesi kararı aldı.Avrupa Birliği (AB), şu ana kadar İran’da 433 şirketin ve 113 kişinin mal varlıklarını dondurdu. Aynı zamanda İran’ın petrol ve doğalgaz sanayisindeki şirketlere önemli ticari ve yatırım kısıtlamaları getirdi.AB, 2011’in ilk 10 ayında, İran’dan her gün 600 bin varil petrol ithal etti. Bir zamanlar Çin ve Hindistan’ın ardından İran petrolünün en büyük alıcılarından biri olan Avrupa, ABD’nin baskıları üzerine kendisine yeni pazarlar aramaya başladı.İran Meclisi enerji komisyonu üyesi Ali Adyani, “İran’a karşı petrol yaptırımları uygulanması sadece bazı Avrupalı ve ABD’li siyasetçilere yarayacak” ifadesini kullandı.Adyani, yaptırımlara rağmen “herhangi bir ülkeye petrol satmaya devam edeceklerini ve yaptırımların muhtemelen petrol fiyatlarında artışa neden olacağını” söyledi.Komisyonun bir diğer üyesi Hasan Şabanpour, AB’nin verdiği kararı “propaganda” olarak nitelerken, “Suudi Arabistan’ın İran’a uygulanacak yaptırımların neden olan boşluğu kapatacak kapasiteye sahip olmadığını” vurguladı.İran’ın eski istihbarat bakanlarından Ali Fallahian ise Fars haber ajansına, “yaptırımlara karşı verilecek en iyi cevabın, Avrupa İran’ın alternatifini bulamadan petrol ihracatını kesmekten geçtiğini” savundu.Fallahian, “İhracatı hemen kesmemiz, Avrupa’nın yaptırım planlarını alt üst eder” dedi.