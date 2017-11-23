İran: Hizbullah'ın silah bırakması müzakere edilemez

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'nin dün askıya aldığı istifasının sorumlusu olarak gösterilen Hizbullah'ın silah bırakmasının asla müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Caferi, Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması için aktif rol oynayacaklarını vurguladı.

Sputnik’in haberine göre Caferi "Hizbullah, Lübnan'ın düşmanlarıyla -ki bu düşman, İsrail- savaşmak için silahlı olmak zorunda. Lübnan'ın emniyetini korumak için en iyi silahlara sahip olmaları lazım. Bu mesele müzakere edilemez" ifadelerini kullandı.

İran'ın balistik füze programına ilişkin müzakereleri de kabul etmeyeceklerini yineleyen Caferi, özellikle Fransa'nın bu yöndeki talebinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'genç ve deneyimsiz' olmasından kaynaklandığını savundu.

Macron bu hafta başında, Tahran'ın bölgede bu kadar agresif olmaması gerektiğini söylemiş ve balistik füze programına açıklık getirmesini istemişti.

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında 'İran'ın bölgede hegemonya kurma niyetinden endişe duydukları' açıklamasına yanıt vermişti. İran Dışişleri sözcüsü Behram Kasımi, "Maalesef Fransa'nın bölgedeki krizlere karşı taraflı ve peşin hükümlü bir tutumu olduğu görülüyor" demişti.