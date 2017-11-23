T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Hizbullah'ın silah bırakması müzakere edilemez

"Lübnan'ın emniyetini korumak için en iyi silahlara sahip olmaları lazım"

23 Kasım 2017 16:36

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Lübnan Başbakanı Saad el Hariri'nin dün askıya aldığı istifasının sorumlusu olarak gösterilen Hizbullah'ın silah bırakmasının asla müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Caferi, Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması için aktif rol oynayacaklarını vurguladı.

Sputnik’in haberine göre Caferi "Hizbullah, Lübnan'ın düşmanlarıyla -ki bu düşman, İsrail- savaşmak için silahlı olmak zorunda. Lübnan'ın emniyetini korumak için en iyi silahlara sahip olmaları lazım. Bu mesele müzakere edilemez" ifadelerini kullandı.

İran'ın balistik füze programına ilişkin müzakereleri de kabul etmeyeceklerini yineleyen Caferi, özellikle Fransa'nın bu yöndeki talebinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'genç ve deneyimsiz' olmasından kaynaklandığını savundu.

Macron bu hafta başında, Tahran'ın bölgede bu kadar agresif olmaması gerektiğini söylemiş ve balistik füze programına açıklık getirmesini istemişti.

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında 'İran'ın bölgede hegemonya kurma niyetinden endişe duydukları' açıklamasına yanıt vermişti. İran Dışişleri sözcüsü Behram Kasımi, "Maalesef Fransa'nın bölgedeki krizlere karşı taraflı ve peşin hükümlü bir tutumu olduğu görülüyor" demişti.

 

ETİKETLER

Muhammed Ali Caferiİran Devrim MuhafızlarıSuriyeLübnanHizbullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24