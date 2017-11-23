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İran: Hizbullah silahsızlandırılmak yerine silahlandırılmalı (2)

(Ayrıntılar eklendi) Ekber Karabağ / Tahran, 23 Kasım (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Lübnan'daki Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının müzakere edilemeyeceğini ifade etti

23 Kasım 2017 18:00

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Ekber Karabağ / Tahran, 23 Kasım (DHA) - İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Lübnan\'daki Hizbullah\'ın silahsızlandırılmasının müzakere edilemeyeceğini ifade etti.
Tahran\'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son durumu değerlendiren Caferi, \"Hizbullah, Lübnan halkının yeminli düşmanı İsrail\'e karşı silahlanmıştır. Bu yüzden Hizbullah\'ın en iyi silahlarla donatılması gerekiyor ve bu mesele müzakere konusu edilemez\" dedi.
Suudi Arabistan\'a karşı müsamahakâr davranıyoruz çünkü...
Suudi Arabistan yönetiminin İran ve Hizbullah karşıtı çıkışlarını değerlendiren İranlı General, Riyad yönetimine karşı soğukkanlı davrandıklarını savundu.
Caferi, \"Bizim işimiz emperyalizmin maşalarıyla değil büyük şeytan yani ABD ve İsrail\'ledir. Bu nedenle Suudi Arabistan\'a karşı müsamahakâr ve soğukkanlı davranıyor ve doğrudan mücadele etmekten kaçınıyoruz. Suudi yönetimine emperyalistlerle birlikte olmaktan vazgeçip, bölge insanlarıyla birlikte olmasını tavsiye diyoruz. Bunu yapmazlarsa Direniş Cephesi\'nin önünde yer alıp doğal olarak şarapnellerine maruz kalırlar\" dedi.
Tahran, İsrail\'e karşı mücadele eden ülke ve grupları Direniş Cephesi diye tanımlıyor.
Yemen\'e yardım ediyoruz
Yemen\'e yardım ettiklerini sözlerine ekleyen Tümgeneral Caferi, bu yardımın manevi olduğunu söyledi.
Caferi, \" Nerde zulüm varsa İran mazlumları savunmak için orada var. İran, müsteşarlık düzeyinde ve manevi olarak Yemen\'e yardım ediyor ve buna devam edecektir \" dedi.
Macron genç ve tecrübesiz
İranlı General, Tahran\'dan füze çalışmalarını sınırlandırmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'u \" tecrübesiz\" olmakla suçladı.
Caferi, \"İran\'ın füze kapasitesinin müzakere edilmesini isteyen Macron\'un sözleri, genç ve tecrübesizliğinden kaynaklanıyor. O yakında bu sözlerinin yersiz olduğunu anlayacak. İran halkı savunma kabiliyetini namusu olarak görürü ve bunu asla tartışma konusu yapmaz\" dedi.

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