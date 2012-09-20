'İran, her gün Irak üzerinden Suriye'ye silah ve asker yardımı yapıyor'

İran'ın Irak hava sahasını kullanarak sivil uçaklarla Suriye'ye askeri personel gönderdiği ve büyük miktarda silah sevkiyatı yaptığı iddia edildi. Tahran'ın Suriye'de 18 aydır süren çatışmalarda hemen hemen her gün Şam'a silah yardımında bulunduğu ileri sürüldü.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Batı kaynaklı bir istihbarat raporuna dayandırdığı haberinde, İran'ın Suriye'de 18 aydır süren isyanı bastırmak için Irak hava sahasını kullanarak, sivil uçaklarla Şam'a askeri personel ve büyük miktarda silah sevk ettiği iddia edildi. Silah sevkiyatının neredeyse günlük yapıldığı ileri sürüldü.



Rapora göre, ABD, İran'ın müttefiki olan Esed'e silah taşıdığından şüphelenilen İran uçaklarının Irak hava sahasından geçişleri için Bağdat'dan bilgi istediği de belirtildi.

Irak ise, hava sahasında silah geçişine izin vermediğini belirtirken, söz konusu istihbarat raporu, İran'ın büyük miktarda silahı Suriye'ye aktardığını gösteriyor.

Silah sevkiyatını İran Devrim Muhafızları'nın örgütlediği belirtilen raporda, "(İstihbarat) aynı zamanda Irak yetkililerinin yaptığı açıklamaları düpedüz yalanlıyor. İran'dan Irak yoluyla hemen hemen her gün uçan uçaklar, İran Devrim Muhafızları Örgütü personeli ve isyancılara karşı savaşan Suriye güvenlik güçleri ve milislerine onlarca ton silah taşıyor" denildi.



Irak raporu yalanladı



Irak İçişleri Bakanlığı'nın istihbarattan sorumlu yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kemal, ise söz konusu iddiaları yalanladı. Kemal, "Irak hükümetinin resmi sözcüsü bu konuyu tümüyle yalanlamıştır... Böyle bir şey olmadı" dedi.



Türkiye izin vermedi



İstihbarat raporunda İran'ın Suriye'ye silah sevkiyatını Türkiye üzerinden yapmadığı da vurgulanarak, Türk hava sahasından bu tür uçuşların son bulduğu belirtildi.

Raporda Türkiye ile ilgili şu görüş dile getirildi:

"Ankara, Suriye'ye karşı kararlı bir tavır alması ve kendi toprakları ya da hava sahasından Esad rejimine gönderilecek her türlü silah sevkiyatını durduracağını açıklamasından sonra Tahran bu yolu artık hiç kullanmadı."