İran, Hakkari'yi vurdu

İran topçu birliklerinin Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin sınır kesimine 15 dakika kadar topçu ateşi açtığı ileri sürüldü.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'nin İran'a açılan Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Sınır Kapısı yakınlarında bugün saat 09.30 sıralarında ateş açıldığı iddia edildi.



İran sınırında bulunan Esendere'ye 3 kilometre uzaklıktaki Sarıyıldız Köyü'nün 500- 600 metre uzağına 7- 8 havan mermisi düştüğü bildirilirken, İran'ın beklenmeyen bu tutumu üzerine askeri ve sivil yetkililer harekete geçti.



İran topçusunun kendi topraklarında sık sık terörist eylemlere girişen terör örgütü PKK'nın kolu PJAK'a üye teröristlere karşı ateş ateş açtığı sanılıyor.



Esendere Beldesi'ne bağlı köy olan ancak 29 Mart 2009 yerel seçimleri öncesi `mahalle' statüsüne alınan Sarıyıldız'da oturanlar panik içerisinde evlerini terk etti. Saat 09.30 sıralarında İran tarafından atılan havan mermilerinin mahallenin 500-600 metre kadar yakınına düşmesi üzerine okuldaki öğrenciler ve ailelerin büyük bölümü evlerini terk ederek mahalleden 1.5-2 kilometre kadar uzaklaşarak korku içerisinde beklemeye başladı. Jandarma evlerini terk etmeyerek, bekleyen diğer kişilerin de mahalleden uzaklaşmaları istendi.



Esendere merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan 34 haneli mahallede oturanlar korku ve panik içerisinde beklerken, ilk havan mermisi atışından 3 saat sonra saat 12.30'da yine havan atışları oldu. Sabah mermilerin düştüğü aynı bölgeye, öğle saatlerinde de 4-5 havan mermisi düştü. Bölgede geniş önlem alınırken, köye giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Yörede oturanlar havan topu atışları nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlakların meydana geldiğini savunurken, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.



Bölgede geniş önlem alınırken, köye giriş ve çıkışlar da yasaklandı. Yörede oturanlar havan topu atışları nedeniyle büyük korku yaşadıklarını, evlerinde çatlakların meydana geldiğini savunurken, yetkililerden bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.



Valilik: Yanlışlıkla düşmüş olabilir



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PJAK'a yönelik operasyon sürdüren İran'ın kullandığı havan mermilerinin, yanlışlıkla Türkiye topraklarına düşmüş olabileceği belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Sarıyıldız Mahallesi'ne yakın bir bölgeye, 4 adet, Esendere Gümrük sahası yakınına ise saat 12.00 sıralarında 5 adet havan mermisi düştüğü ifade edilerek şöyle denildi:



"Yüksekova Kaymakamlığınca görüşme talep edilmesi üzerine İran 1. Derece Hudut Komutanlığı yetkilileri ile saat 15.00'de yapılan görüşmede, (PJAK terör örgütüne karşı operasyon yürütüldüğü, operasyon esnasında 5 teröristin imha edildiği, operasyonun sınıra yakın bölgede gerçekleşmiş olması nedeniyle bazı havan mermilerinin yanlışlıkla Türkiye topraklarına düşmüş olabileceği) ifade edilmiştir."



Açıklamada, Türkiye tarafında herhangi can ve mal kaybının olmadığı vurgulandı.