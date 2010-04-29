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Dünya

İran güneş yanığı olan kadınları tutuklayacak

İslami kıyafet yönetmeliğini uygulamak amacıyla yolda manken gibi yürüyen ve güneş yanığı olan kadınlar tutuklanacak.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Tahran Polis Şefi Hüseyin Sacedinia, İslami kıyafet yönetmeliğini uygulamak amacıyla yolda manken gibi yürüyen ve güneş yanığı olan kadınların tutuklanacağını açıkladı.

Suntanned women to be arrested under Islamic dress code

Kadınların islam hukukunu çiğnediklerini söyleyen Sacedinia, “Halk bizden, terbiyesiz davranışlar gösteren, İslami değerlerimize karşı gelen kadınlar ve erkekler gördüğümüz takdirde katı ve hızlı davranmamızı bekliyor. Tahran’ın kuzeyinde bazı bölgelerde güneşten yanmış kadınlar ve manken gibi yürüyen genç kızlar görüyoruz. Bu durumu tolere etmeyeceğiz. Bu şekilde davrananları ilk seferde uyaracağız, daha sonra tutuklayıp hapse atacağız” dedi.


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