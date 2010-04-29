İran güneş yanığı olan kadınları tutuklayacak

T24

Kadınların islam hukukunu çiğnediklerini söyleyen Sacedinia, “Halk bizden, terbiyesiz davranışlar gösteren, İslami değerlerimize karşı gelen kadınlar ve erkekler gördüğümüz takdirde katı ve hızlı davranmamızı bekliyor. Tahran’ın kuzeyinde bazı bölgelerde güneşten yanmış kadınlar ve manken gibi yürüyen genç kızlar görüyoruz. Bu durumu tolere etmeyeceğiz. Bu şekilde davrananları ilk seferde uyaracağız, daha sonra tutuklayıp hapse atacağız” dedi.