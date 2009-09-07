İran günde 20 bin varil benzin ithal edecek

İran, Venezuela'dan günde 20 bin varil benzin ithal edecek.



İran televizyonu, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in İran ziyareti sırasında dün iki ülkenin, İran'ın Venezuela'dan benzin ithal etmesine ilişkin anlaşmayı imzaladığını duyurdu.



Habere göre, Chavez, “Stratejik karar temelinde, Venezuela Ekim ayından itibaren İran'a günde 20 bin varil benzin ihraç etmeyi kabul etti” dedi.



Anlaşmanın değerinin 800 milyon dolar olduğunu belirten Chavez, benzin ihracatından elde edilecek gelirin İran'da bir fona yatırılacağını ve Venezuela'nın, İran'dan makine ve teknoloji satın almasında kullanılacağını söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da iki ülkenin ortak projelerinin finansmanına yardımcı olması için birlikte bir banka kurulması konusunda anlaştığını ifade etti.



Büyük petrol kaynaklarına rağmen, iç talebi karşılamak için yeterli rafineri kapasitesine sahip olmayan İran, dışarıdan önemli oranda benzin ithal ediyor.



Batılı ülkeler, nükleer programından geri adım atmaya yanaşmaya İran'a daha fazla ambargo uygulama tehdidi savururken, Venezuela'nın benzin ihracatı, ambargonun etkisini azaltmada İran'a yardımcı olacak.



