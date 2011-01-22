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İRAN GÖRÜŞMELERİNDE 2. GÜN  İSTANBUL (A.A)

22 Ocak 2011 11:03

-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE 2. GÜN  İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile İran arasındaki yeni tur müzakerelerinin ilk günü sona erdi.  Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantılarda 5+1 heyetine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran heyetine ise İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili başkanlık etti.  İkinci gün görüşmeleri saat 09.00'da başlayacak. 

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