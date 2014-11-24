İran görüşmeleri uzatmalara kaldı



Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın nükleer programıyla ilgili Tahran yönetimi ile Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, ve Fransa) ve Almanya arasında yürütülen müzakerelerden sonuç alınamadı.

Tarafların pozisyonlarının hala birbirinden uzak olduğunu belirten diplomatlar, müzakerelerin 2015 yılının temmuz ayına kadar uzatıldığını duyurdu. Batılı diplomatlar 1 Mart 2015'e kadar siyasi bir anlaşma sağlanması, 1 Temmuz 2015'e kadar da ayrıntıların belirlenerek sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun müzakerelerdeki en önemli hedefi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri kalıcı olarak azaltmasını sağlamak. Bunun için de Uluslararası Atom Enerji Kurumu tarafından güvenilir denetimlerin yapılması gerekiyor. Tahran'ın temel beklentisi ise uluslararası toplumun uyguladığı ekonomik yaptırımları bir an önce kaldırması.

Görüşmelere katılan tarafların dışişleri bakanları hafta sonu Viyana'da bir araya gelmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier görüş ayrılıklarına rağmen iyimser olduğunu belirterek çözüme oldukça yaklaştıklarını söylemişti.

İran kriziyle ilgili görüşmeleri ABC televizyonuna verdiği söyleşide değerlendiren ABD Başkanı Barack Obama da bir anlaşma sağlanmasının sadece ABD ile İran arasındaki değil, İran'la dünya arasındaki ilişkileri değiştirmeye başlayacağını dile getirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 24 Kasım 2013'te varılan geçici anlaşmaya göre, 20 Temmuz 2014'te kadar kapsamlı bir anlaşmaya varılması öngörülmüş, ancak taraflar arasında farklılıkların giderilememesi üzerine müzakerelerin 24 Kasım 2014'e kadar uzatılmasına karar verilmişti.