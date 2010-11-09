-İRAN: GÖRÜŞME NÜKLEER PROGRAMLA İLGİLİ OLMAYACAK TAHRAN (A.A) - 09.11.2010 - İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mehmanperest, Tahran'ın, ''5 + 1'' ülkeleriyle (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) yapılması önerilen görüşmelerde nükleer programını tartışmayacağını söyledi. İran'ın ISNA haber ajansının haberine göre, Mehmanperest, "İran'ın (5+1 ülkeleri ile) görüşmeleri, hiçbir biçimde İran'ın nükleer programı hakkında olmayacak" dedi. Tahran, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Almanya'dan oluşan "5+1" ülkeleriyle müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını kabul ettiğini bildirmiş, müzakerelerin muhtemel tarihini kasım ayı ortası olarak duyurmuştu.