İran, Google'a erişimi de durdurdu!

Yetkililer "halkın ısrarlı talepleri üzerine" başlattıkları yasağın ikinci bir karara dek süreceğini söylüyor. Yasağın sebebi konusunda resmi açıklama yapılmadı ancak İran medyası, kararın İslam'a hakaret eden Müslümanların Masumiyeti filmine yanıt olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Filmden parçaların yayınlandığı video paylaşım servisi YouTube, Google'a ait. YouTube sert tepkilere rağmen videoyu siteden çıkarmayı reddetmişti. Ancak ülkedeki bazı çevreler de bu yasağın filme verilen geçici bir tepkiden ibaret olmadığı endişesini taşıyor. Onlara göre İran'ın bir intranet, yani ulusal elektronik iletişim ağı kurma çabalarının parçası olarak gördükleri bu yasak kalıcı olabilir.

Siber tehditler yüzünden mi?

Buna karşılık pek çok kişi, Sanal Özel Ağ (VPN) programları kullanarak bilgisayarlarını yurtdışındaki bir adresten bağlanıyormuş gibi gösteriyor.

Ancak bu da her zaman başarılı olan, hızlı bir yöntem değil.

İran İslam Cumhuriyeti, nükleer programına 2010 yılında yapılan Stuxnet saldırısı ardından siber güvenlik çabalarını artırmıştı.

Bunu başka dış kaynaklı saldırılar da izlemiş, son olarak İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Rıza Takipur "İnternetin kontrolü bir ya da iki ülkenin elinde olmamalı. Özellikle önemli konularda ve kriz döneminde bu ağa hiç güven olmuyor." diyerek kendi iletişim ağlarını geliştirmeye mecbur olduklarını söylemişti.

Reuters ajansına göre İran İntraneti'nin gelecek yıl tam kapasite hizmete girmesi bekleniyor. Ancak bunun ardından küresel internete erişimin kesileceği yönünde bir açıklama henüz gelmedi.

İranlı Mehr haber ajansına göre İletişim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ali Hekim-Cevadi, tüm resmi kuruluşların "ulusal enformasyon ağına" bağlandığını söyledi.

Hekim-Cevadi bir sonraki hedefin vatandaşların da buraya bağlanması olacağını söyledi.

Google ile anlaşmazlık

İran ile Google daha önce de karşı karşıya gelmişti.

Tahran yönetimi geçen Mayıs'ta Google Harita hizmetinde "İran Körfezi" tanımını silip, İran ile Arap yarımadası arasındaki suları adsız bırakan şirkete tepki göstermişti.

Yetkililer Mart ayındaki meclis seçimleri öncesinde de Google ve Gmail'e erişimi engelledi.

AFP ajansı, İran'da pek çok şirketin diğer ülkelerdeki ortaklarıyla yazışmalarında Gmail'i kullandığını bildiriyor.