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Dünya

İran geri adım attı!

İran, uluslararası kamuoyundan gelen tepkinin ardından geri adım atarak, zinayla suçlanan Sakine Muhammed Ashtiani'nin recm cezasına çarptırılmayacağını duyurdu.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- İran, başta İngiltere olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen tepkinin ardından geri adım atarak, zinayla suçlanan Sakine Muhammed Ashtiani'nin recm cezasına çarptırılmayacağını duyurdu.
 

İslam Cumhuriyeti'nin Londra büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "İran'daki yargı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Ashtiani taşlanarak öldürülmeyecek" denildi.

Ancak, açıklamada daha önce de aynı suç dolayısıyla 99 kırbaç cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Ashtiani'nin af mı edildiği yoksa asılarak mı öldürülmesine karar verildiği yer almadı. Büyükelçilik de konuyla ilgili çağrıları cevapsız bıraktı.

Ashtiani'nin avukatı Muhammed Mustafai, "Bu olumlu bir gelişme ancak henüz hiçbir şey netleşmiş değil. İran'da daha önce de taşlama kararları idama dönüştürülmüştü. Bekleyip ne olacağını görmeliyiz" dedi.


Uluslararası Recm ve İdamla Mücadele Komitesi'nden Ahmed Fatemi de, "Bu taktiksel bir geri çekilme. Bu kadar büyük bir baskıyı beklemiyorlardı, o yüzden şimdi zaman kazanmaya çalışıyorlar" dedi.

Dün Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Times'a yaptığı açıklamada, "Komşumuz İran'la bu konuyu gündeme getirip çözmeye çalışacağız" derken, Kanada ve Norveç, cezayı protesto etmek için İran'daki büyükelçilerini geri çağırdı.

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