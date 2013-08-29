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İran Genelkurmayı: İsrail'i yakıp yıkarız

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, 'Eğer Suriye'ye saldırı kararı alınırsa İsrail'i yakıp yıkarız' dedi

29 Ağustos 2013 20:38

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzbadi Suriye'ye müdahale girişimleriyle ilgili denklemi daha da karıştıracak bir açıklama yaptı. "Eğer Washington Suriye'ye saldırı kararı alırsa İsrail'i yakıp yıkarız' ifadelerini kullanan Firuzabadi önceki günlerde İran'ın yaptığı açıklamaları adeta teyit etti.
Press TV haberine göre Suriye'ye askeri harekata karşılık İsrail üzerinde yıkıcı etkiler bırakacak bir misilleme olacağını belirten Firuzabadi, 'Suriye'ye yapılacak askeri harekat, Sionist rejimi ateşe atmak demektir' diyerek batılı ülkeleri tehdit etti. Firuzabadi ayrıca Amerikalı ve İngiliz kuvvetlerin Suriye'ye saldırmalarını 'acı çekerek' ödeyeceklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mansur Hakikatpur da, dün, ABD'nin Suriye'ye saldırması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'e saldıracağını duyurmuştu. Hakikatpur, “Eğer ABD Suriye'ye askeri bir müdahalede bulunursa, bölgedeki devrimcilerin nefreti İsrail 'in üzerine çevrilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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