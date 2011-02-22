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Dünya

İRAN GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALINA GİRDİ İSMAİLİYE (A.A)

22 Şubat 2011 10:59

-İRAN GEMİLERİ SÜVEYŞ KANALINA GİRDİ İSMAİLİYE (A.A) - 22.02.2011 - İran'ın askeri gemilerinin Süveyş Kanalı'na girdiği bildirildi. Bir kanal yetkilisi, sabah saatlerinde kanala giren iki İran gemisinin Suriye'ye gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol aldığını belirtti. Gemilerin kanaldan geçişi daha önce 48 saat ertelenmişti.  İsrail, İran donanma gemilerinin Süveyş'ten geçişinin "provokasyon" olduğunu ileri sürüyor. İranlı yetkililer, Süveyş Kanalı'ndan geçme taleplerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunda ısrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

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