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Dünya

İRAN GEMİLERİ PAZARTESİ SÜVEYŞ'TEN GEÇECEK KAHİRE (A.A)

20 Şubat 2011 10:59

-İRAN GEMİLERİ PAZARTESİ SÜVEYŞ'TEN GEÇECEK KAHİRE (A.A) - 20.02.2011 - İran'a ait iki savaş gemisinin pazartesi günü Süveyş Kanalı'ndan geçeceği bildirildi.  Süveyş Kanalı'nda görev yapan bir yetkili, gemilerin kanalı kullanarak Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapacağını söyledi.  İsrail'in 'provokasyon" olduğunu ileri sürdüğü İran gemilerinin Süveyş'ten geçişi planıyla ilgili İranlı yetkililer, taleplerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunda ısrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Süveyş'ten geçmeleri durumunda gemiler, 1979'daki ''İslam Devrimi''nden bu yana kanaldan geçiş yapan İran'a ait ilk savaş gemileri olacak.

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