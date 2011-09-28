İran gemileri ABD sularına yaklaşacak

T24 - İran, güdümlü nükleer füzelerle donatılmış gemilerini, ABD kara suları sınırının yakınına yollamayı planlıyor.



İran deniz kuvvetlerinin, kıyı bölgeleri ve savaş gemilerini 200 kilometre uzaklıktan vurabilen kısa menzilli nükleer füzelerle donatıldığı haberi, bugün İran Savunma Bakanı Ahmet Vahidi tarafından açıklandı.



Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan bildiride, Vahidi, Devrim Muhafızları’na ait filonun ve ordu donanmasının, “Kader” isimli çok sayıda güdümlü nükleer füzeyle kuşandırıldığını belirtti.



Vahidi, füzelerin alçak irtifada uçtuğunu, yüksek tahribat gücüne sahip olduğunu ve normalden hafif yapısıyla hedefi tutturmada iyi performans sergilediğini ifade etti.



Kader füzeleri ilk olarak geçtiğimiz ay, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından görücüye çıkarılmıştı. Tamamen İranlı uzmanlar tarafından üretilen füzelerin, saldırı değil, savunma amaçlı kullanılacağı bildirildi.





Tarih verilmedi



Dün, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Sayari, gemilerini ABD kara sularına yakın bir yere mevzilendireceklerini açıkladı, ancak bunun için kesin bir tarih vermedi.



Sayari, “Kendi kara sularımızda ABD’nin yakın baskı ve tehdidiyle yüz yüze olduğumuza göre, biz de ABD’nin kara sularının yakınında güçlü bir varlık sergileyeceğiz” dedi.



Deniz Kuvvetleri Komutanı, daha önce de 19 Temmuz’da, küçük bir donanmayı Atlantik okyanusuna göndereceklerini bildirmişti.



İran, yabancı kara sularına donanmalarını yollamaya “güvelik tehdidi” gerekçesiyle geçen yıl başladı. Akdeniz’e ilk kez geçtiğimiz Şubat ayında, Süveyş Kanalı’nı kullanarak iki gemi yollamış, bu hareketi ABD ile İsrail’de tedirginlik yaratmıştı.



