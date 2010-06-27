T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran, Gazze'ye yardım gemisi göndermiyor

Gazze'ye yardım filosuna saldırı sonrasında bölgeye yardım gemisi yollayacağını söyleyen İran, İsrail baskısı nedeniyle geri adım attı.

27 Haziran 2010 03:00

T24- Gazze'ye yardım filosuna saldırı sonrasında bölgeye yardım gemisi yollayacağını söyleyen İran, İsrail baskısı nedeniyle geri adım attı.

 

İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından İran, Gazze'ye göndereceğini söylediği yardım gemisini yollamaktan vazgeçti.

 

İranlı milletvekili Mahmud Bigaş, Gazze'ye yardım gemisi yollama planından, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi.

 

İran heyeti, bunun yerine Gazze'ye Lübnan'dan gitmeye çalışacak. Ancak Lübnan'ın da Gazze'ye yardım gemisi yollamak konusunda geri adım attığı biliniyor.

 

HİZBULLAH DA GEMİLERE 'GİTMEYİN' DİYOR


Lübnan hükümeti de daha önce çoğunlukla kadın yardım gönüllülerinin bulunduğu bir yardım gemisinin Gazze'ye doğru yola çıkmasına izin vereceğini duyurmuştu. Ancak daha sonra hükümetin ve Hizbullah'ın, Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan yardım gemilerine, "vazgeçmeleri yönünde telkinde bulundukları" duyurulmuştu.

 

İran, geçen Salı günü Gazze'ye yardım ve Filistinlileri destekleyen eylemcileri taşıyacak bir gemi göndereceğini açıklamıştı.

 

İran, Mavi Marmara gemisine düzenlenen İsrail saldırısının ardından kendisinin de Gazze'ye yardım gemisi göndereceğini açıklamıştı.

 

İran basınında çıkan haberlerde 291 milletvekilinin dörtte biri kadarının Gazze'ye gitmek istediği yazılmış, İran Kızılayı da Gazze'ye gitmek isteyen 100 bin kadar İranlının bulunduğunu duyurmuştı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24