İran, Gazze'ye yardım gemisi göndermiyor

T24- Gazze'ye yardım filosuna saldırı sonrasında bölgeye yardım gemisi yollayacağını söyleyen İran, İsrail baskısı nedeniyle geri adım attı.

İsrail'in Mavi Marmara saldırısının ardından İran, Gazze'ye göndereceğini söylediği yardım gemisini yollamaktan vazgeçti.

İranlı milletvekili Mahmud Bigaş, Gazze'ye yardım gemisi yollama planından, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle vazgeçtiklerini söyledi.

İran heyeti, bunun yerine Gazze'ye Lübnan'dan gitmeye çalışacak. Ancak Lübnan'ın da Gazze'ye yardım gemisi yollamak konusunda geri adım attığı biliniyor.

HİZBULLAH DA GEMİLERE 'GİTMEYİN' DİYOR





Lübnan hükümeti de daha önce çoğunlukla kadın yardım gönüllülerinin bulunduğu bir yardım gemisinin Gazze'ye doğru yola çıkmasına izin vereceğini duyurmuştu. Ancak daha sonra hükümetin ve Hizbullah'ın, Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan yardım gemilerine, "vazgeçmeleri yönünde telkinde bulundukları" duyurulmuştu.

İran, geçen Salı günü Gazze'ye yardım ve Filistinlileri destekleyen eylemcileri taşıyacak bir gemi göndereceğini açıklamıştı.

İran, Mavi Marmara gemisine düzenlenen İsrail saldırısının ardından kendisinin de Gazze'ye yardım gemisi göndereceğini açıklamıştı.

İran basınında çıkan haberlerde 291 milletvekilinin dörtte biri kadarının Gazze'ye gitmek istediği yazılmış, İran Kızılayı da Gazze'ye gitmek isteyen 100 bin kadar İranlının bulunduğunu duyurmuştı.