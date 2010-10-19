-İRAN GAZI YERİNE RUSYA'DAN TAKVİYE ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "İran-Türkiye doğal gaz boru hattından bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 gün gaz akmayacak, İran'dan alamadığımız gazı Rusya'dan takviye edeceğiz" dedi. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) ve Oto Doğal Gaz İstasyonları Derneği (ODİDER) tarafından hidrojen enerjisini tanıtmak amacıyla geliştirilen ''H2 Eko Karavan Projesi'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a tanıtıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Müsteşarı Ali Boğa ile Enerji Bakanlığı bürokratlarının katıldığı tanıtım toplantısının ardından konuşan Bakan Yıldız, ICHET ve ODİDER yetkililerinin Eko karavan denilen aracın tanıtımı yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Fosil yakıtların, yani petrolün ve doğalgazın önümüzdeki çağlarda kullanılabilmesinin miktarı daha da azalıyor. Yani yıllar fosil yakıtların aleyhine çalışıyor, o yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarının üretilebilir olması lazım. Bunlardan bir tanesi de hidrojen enerjisi. Fakat hidrojen enerjisi bir başka enerji kaynağına ihtiyaç hissediyor. Yani kendisi başlı başına doğada bulunan bir kaynak değil. Bir türev enerji kaynağı, ama depolanabiliyor. Biliyorsunuz enerjiler genelde su enerji kaynaklarının haricinde çok fazla depolanabilir değil. Ancak tabiatta bulunuyor. O yüzden depolanabilir bir enerji kaynağının oluşumu açısından hidrojen enerjisi ciddi bir alternatif kaynak. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar.'' Eko karavanın ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağına yönelik bir soru üzerine Yıldız, şu anda ticari olarak satışa sunulmayacağını, dünyada da çok lokal bir araçla denemeler yapıldığını söyledi. Yıldız, malzeme biliminin gelişmesine göre orta ve uzun vadede hidrojen enerjisinin önemli bir çözüm olarak bakıldığını vurguladı. Japonya ve AB ülkelerinde hidrojenle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Yıldız, konuyla ilgili çalışmalar için önümüzdeki 5 yıl için 200 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar bütçe ayıran ülkeler bulunduğunu söyledi. -ICHET BAŞKANI HATİPOĞLU- ICHET Başkanı Mustafa Hatipoğlu da hidrojenli araçların 2020 yılından sonra seri üretim haline dönüşeceği yönünde öngörüler bulunduğunu söyledi. Eko karavan konusunda bilgi veren Hatipoğlu, ''Eko karavan 4 enerji sistemini birleştiren bir mobil yaşam alanı. Bu özellikleriyle dünyada ilk proje. Özellikle afet alanları için düşünülmüş olmakla beraber, bunu bir eğitim merkezi olarak veya turistik amaçla kullanabiliriz. Zaten talepler de gelmeye başladı'' dedi. Hatipoğlu, aracın tasarımının ve imalatının Türkiye'de yapıldığını ve 120 bin dolara mal olduğunu ifade ederken, aracın motorinin şu anda dizel yakıtla çalıştığını, bir sonraki aşamada bunu doğal gaz veya doğalgaz+hidrojen karışımı olarak kullanmak istediklerini bildirdi. -H2 EKO KARAVAN- Verilen bilgiye göre, rüzgar türbini, fotovoltaik hücre dizisi ve modern enerji sistemleri ile donatılmış olan h2 eko karavan kendi elektriğini rüzgar ve güneş enerjisinden karşılıyor, motoru ise dizel yakıtla çalışıyor. Bu enerjilerin yokluğunda enerji, suyun elektrolizi ile depolanan hidrojen enerjisinden veya akülerden sağlanıyor. Yetkililer aracın gezici sağlık merkezi, afet koordinasyon merkezi veya gezici eğitim merkezi olarak kullanılabileceğini söyledi. Karavanın yeni enerji kaynaklarının tanıtımı amacıyla tasarlandığını belirten Proje mühendisi aracı Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Antalya, Adana, Muğla, İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul'da sanayiciler, kamu temsilcileri ve üniversite öğrencilerine tanıtılacağını bildirdi. Konuşmaların ardından Bakan Yıldız, eko karavanın içine girerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden aracın çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. -İRAN HATTINDA 12 GÜN BAKIM VAR- Bir basın mensubunun ''Geçtiğimiz günlerde İran yetkilileri İran-Türkiye doğalgaz boru hattının teknik sebeplerden dolayı kesildiğini söylemişlerdi. Bu kesinti devam ediyor mu, Türkiye'yi nasıl etkiler?'' şeklindeki sorusu üzerine Taner Yıldız, söz konusu hatta bakım-onarım sebebiyle kesinti yapıldığını ve kesintinin de planlı olduğunu söyledi. Bakım-onarım çalışmalarının 12 gün civarında süreceğini kaydeden Yıldız, Rusya tarafının ihtiyaç halinde gaz miktarını artırabileceğini söylediğini bildirdi. Yıldız, ''Biz Azerbaycan, Nijerya, İran ve Rusya'dan da gaz alabiliyoruz. Gazla alakalı sıkıntımız yok. İran'dan alamadığımız gazı Rusya'dan takviye edeceğiz'' diye konuştu.