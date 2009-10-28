İran gazı için imzalar bugün atılıyor

Türkiye ile İran arasında 2007'den
beri konuşulan doğalgazda işbirliğine yönelik anlaşma Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın Tahran temasları çerçevesinde bugün imzalanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Pars havzasında
TPAO ile arama çalışması yapılacağını belirterek, "Daha önce imzalanan
21, 22. ve 23. fazlara göre daha verimli sahalar olduğuna kanaat
getirdiğimiz ve karşılıklı konuştuğumuz bir yer üzerinde çalışma
yapılacak. Çalışmalara kasım ayının ilk ya da ikinci haftasında
başlamış olacağız" dedi. Yıldız, İran'a bir heyetle yeniden
geleceklerini ve teknik çalışmaları başlatacaklarını belirterek, Güney
Pars havzasındaki çalışmanın 4 milyar doların üzerinde bir rakama mal
olabileceğini ifade etti. Yıldız, gazın en az yarısının Türkiye
üzerinden pazarlanacağını ifade etti.
Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Yıldız, İran'ın petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu ve bu ülkenin modeline göre çerçeve
anlaşma geliştireceklerini belirtti. Yıldız, doğalgazın en az yarısının
Türkiye'de ya da Türkiye üzerinden pazarlanacağını ifade ederek,
"Yaklaşık 35 milyar metreküp gaz çıkarılması öngörülüyor. Al ya da öde
modelinden biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Yıldız,
İran anayasasına göre malın devrinin söz konusu olmadığını da
belirterek, "Buradaki model yap-devret modeli normalde. Bu anlaşma ile
buradan çıkacak doğalgazın ve yan ürünlerinin pazarlanması söz konusu
olacak. Türkiye'nin pazarlama ve ticaret hakkı doğmuş olacak. Gazın en
az yarısı Türkiye'de ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak" dedi.
Yıldız, Nabucco'nun gaz kaynaklarından birinin İran olabileceğini de
söyledi.
Azerilere geri ödeme
Yıldız, Azerbaycan ile doğalgaz
konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmaya varabileceklerini
belirterek, "Her iki ülkenin de farklı alternatifleri söz konusu. Azeri
kardeşlerimizin haklarına halel gelmeyeceğini belirtmek istiyorum.
Nisan 2008'den sonraki dönem için Azerbaycan tarafına geri ödeme
yapılmasının söz konusu olabilir" diye konuştu. Azeriler 120 dolardan
sattıkları gazı 250 dolardan hesaplayarak ekstra bir faturayı
Türkiye'nin önüne getirmek istemiş ancak Türkiye 250 dolarlık fiyatı
kabul etmemişti.