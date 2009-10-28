İran gazı için imzalar bugün atılıyor

Türkiye ile İran arasında 2007'den beri konuşulan doğalgazda işbirliğine yönelik anlaşma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran temasları çerçevesinde bugün imzalanacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güney Pars havzasında TPAO ile arama çalışması yapılacağını belirterek, "Daha önce imzalanan 21, 22. ve 23. fazlara göre daha verimli sahalar olduğuna kanaat getirdiğimiz ve karşılıklı konuştuğumuz bir yer üzerinde çalışma yapılacak. Çalışmalara kasım ayının ilk ya da ikinci haftasında başlamış olacağız" dedi. Yıldız, İran'a bir heyetle yeniden geleceklerini ve teknik çalışmaları başlatacaklarını belirterek, Güney Pars havzasındaki çalışmanın 4 milyar doların üzerinde bir rakama mal olabileceğini ifade etti. Yıldız, gazın en az yarısının Türkiye üzerinden pazarlanacağını ifade etti.





Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Yıldız, İran'ın petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu ve bu ülkenin modeline göre çerçeve anlaşma geliştireceklerini belirtti. Yıldız, doğalgazın en az yarısının Türkiye'de ya da Türkiye üzerinden pazarlanacağını ifade ederek, "Yaklaşık 35 milyar metreküp gaz çıkarılması öngörülüyor. Al ya da öde modelinden biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Yıldız, İran anayasasına göre malın devrinin söz konusu olmadığını da belirterek, "Buradaki model yap-devret modeli normalde. Bu anlaşma ile buradan çıkacak doğalgazın ve yan ürünlerinin pazarlanması söz konusu olacak. Türkiye'nin pazarlama ve ticaret hakkı doğmuş olacak. Gazın en az yarısı Türkiye'de ya da Türkiye üzerinden pazarlanacak" dedi. Yıldız, Nabucco'nun gaz kaynaklarından birinin İran olabileceğini de söyledi.

Azerilere geri ödeme

Yıldız, Azerbaycan ile doğalgaz konusunda görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmaya varabileceklerini belirterek, "Her iki ülkenin de farklı alternatifleri söz konusu. Azeri kardeşlerimizin haklarına halel gelmeyeceğini belirtmek istiyorum. Nisan 2008'den sonraki dönem için Azerbaycan tarafına geri ödeme yapılmasının söz konusu olabilir" diye konuştu. Azeriler 120 dolardan sattıkları gazı 250 dolardan hesaplayarak ekstra bir faturayı Türkiye'nin önüne getirmek istemiş ancak Türkiye 250 dolarlık fiyatı kabul etmemişti.