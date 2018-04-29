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BBC Türkçe

İran, füzeyle Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da ay başında yaşanan saldırılara karşılık olarak, Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Irak Şam İslam Devleti hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İran Devrim Muhafızları, Tahran'da ay başında yaşanan saldırılara karşılık olarak, Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

İran hedefleri orta menzilli füzelerle vurdu.

İran'ın batısından atılan füzeler Irak'ı geçerek, yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran'da iki ayrı saldırı düzenlenmiş, İran Meclisi'nde ve Humeyni Türbesi'nde düzenlenen saldırıları, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlenmişti.

İran'ın ilk kez kendi topraklarından attığı füzelerle Suriye'deki hedefleri vurduğu tahmin ediliyor.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, füze atışıyla "çok sayıda teröristin öldürüldüğünü" duyurdu.

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